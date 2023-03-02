ЗСУ відбили атаки рф на Бахмут і знищили склад з боєприпасами – Генштаб

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Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на Бахмут та вразили склад з боєприпасами армії рф. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів противника, — вказує Генштаб.

Впродовж доби росіяни завдали 24 авіаудари по позиціях ЗСУ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області і Запоріжжю. Внаслідок теракту у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Ворог здійснив понад 55 обстрілів РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни безуспішно пробували наступати біля Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку армія рф продовжує наступ, штурмуючи місто. Наші захисники відбили атаки в районах Бахмута, Хромового та Іванівського.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог також атакує позиції наших військ, здійснюючи безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янки, Сєверного і Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ.