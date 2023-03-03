У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні

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У 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію росії. Те, що українці не вступили до НАТО, «було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час», заявила Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Вона також вважає, що після 24 лютого Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але спершу доведеться «переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків».

На Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку рф.

Штрак-Ціммерманн в Бундестазі вважається прибічницею жорсткої критики влади щодо млявої допомоги України. На початку січня вона заявила у Бундестазі про необхідність передати Україні БМП Marder.

Нам слід почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею, — сказала тоді очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу.

Також вона зауважила, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і боєприпасів до них.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс остаточно зрозумів, що путін готується напасти на Україну після візиту до Москви у листопаді 2021 року. Politico пише, що саме ця поїздка переконала скептиків у Вашингтоні, що росія готує дуже серйозне вторгнення.

Минулої зими путін зауважив, що увага європейців була зосереджена на іншому: канцлерін Німеччини Ангела Меркель завершила політичну кар'єру, а президент Франції Еммануель Макрон готувався до виборів.

Також путін розраховував, що під час холодної зими ціни на енергоносії будуть високими, і Європі буде важко об'єднатися в коаліцію, здатну запроваджувати серйозні санкції. Тож не розраховував на потужну відповідь Заходу на вторгнення.