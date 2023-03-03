Для чого люди насправді використовують емодзі, встановили учені

Емодзі набули значного поширення в останні роки

https://racurs.ua/ua/n180533-dlya-chogo-ludy-naspravdi-vykorystovuut-emodzi-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Люди, щоб приховати свої справжні емоції, часто вдаються до «правила демонстрації» — наприклад, говорячи «дякую», отримавши небажаний подарунок. Така поведінка є наслідком застосування однієї з норм поведінки, що визначають соціально прийнятні реакції на емоції.

Учені з Токійського університету (Японія) перевірили, чи поширюються такі правила відображення емоцій і щодо емодзі, і як в такому разі вони впливають на людей, повідомляє видання EurekAlert.

Оскільки спілкування в інтернеті стає все більш поширеним, люди звикли прикрашати свої висловлювання і ретельно перевіряти доречність свого спілкування, — наголошують дослідники. — Однак це може призвести до втрати зв’язку з нашими справжніми емоціями.

Щоб дослідити, як емодзі використовуються для вираження або маскування емоцій, учені вивчили дані щодо 1 тис. 289 користувачів Simeji — найбільш завантажуваної клавіатури емодзі в Японії.

Попередні дослідження показали, що люди використовують емодзі як функціональні еквіваленти міміки, але не як зв’язок між вираженими та пережитими емоціями.

«Правила демонстрації» більше впливають на негативні емоції, які зазвичай вважається менш доречним висловлювати. Також часто прийнятніше висловлювати емоції тому, хто ближче до вас, і для певної статі може бути прийнятніше висловлювати певні емоції. Вираження негативних емоцій також може вважатися більш прийнятним у більш індивідуалістичних суспільствах.

Саме тут «правила «демонстрації» можуть виявитися проблематичними: якщо дисонанс між емоціями, які ви відчуваєте, і емоціями, які ви можете висловити, занадто великий, може розвинутися емоційне виснаження, хоча представники різних культур відчувають це по-різному, — зазначається у статті.

Учасники дослідження надали свої демографічні дані, відповіли на запитання про суб'єктивне благополуччя та оцінили, як часто вони використовують емодзі. Вони отримували повідомлення з різним соціальним контекстом, реагували на них, як зазвичай, і оцінювали інтенсивність вираження своїх емоцій.

Виявилося, що:

люди висловлювали більше емоцій за допомогою смайликів у приватному контексті або з близькими друзями;

найменше емоцій респонденти висловлювали по відношенню до осіб з вищим статусом; інтенсивний вираз емоцій супроводжувався відповідними емодзі, за винятком випадків, коли люди відчували потребу замаскувати свої справжні емоції — наприклад, використовуючи усміхнені емодзі для маскування негативних емоцій;

негативні емодзі використовувалися лише тоді, коли негативні почуття були дуже сильними;

вираження емоцій за допомогою смайликів асоціювалося з вищим суб'єктивним благополуччям порівняно з маскуванням емоцій.

Учені зазначають, що клавіатура Simeji надзвичайно популярна серед молодих жінок, що змістило вибірку дослідження в бік жінок і покоління Z. Однак це також відображає гендерний дисбаланс у використанні емодзі загалом.

Також на результати міг вплинути акцент японської культури на міжособистісній гармонії та приховуванні негативних емоцій.

Джерело: EurekAlert