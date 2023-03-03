Розробника вакцини «Спутнік V» задушили ремнем, фото: UHD.name

https://racurs.ua/ua/n180541-rozrobnyka-rosiyskoyi-vakcyny-vid-koronavirusu-zadushyv-molodyy-znayomyy-zmi.html

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У росії задушили одного з розробників вакцини від коронавірусу «Спутнік V» — співробітника Науково-дослідного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії 47-річного Андрія Ботікова.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані слідства.

Зазначається, що, за інформацією російських правоохоронних органів, інцидент стався вчора, 2 березня, на північному-заході москви. Там у Ботікова виник конфлікт з 29-річним Олексієм Змановським, який зрештою задушив його ремнем та втік. Проте невдовзі чоловіка затримали, він визнав провину.

Водночас за інформацією російського Telegram-каналу Mash, Ботікова задушив гей-повія, котрого він замовив для розваг з асфіксією.

За інформацією видання, слідство встановило, що між чоловіками виникла сварка на ґрунті виду та обсягу інтим-послуг. В результаті 29-річний Змановський убив ученого та викрав його особисті речі. Разом з ним згодом також затримали його 18-річну подругу, котра у момент конфлікту чекала на нього у під’їзді.

Зазначається, що на тілі Ботікова, окрім слідів задушення, також виявили кілька ножових поранень і садна.