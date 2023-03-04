Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Рашисти знову обстріляли Нікопольщину, пошкоджене приватне підприємство (ФОТО)

4 бер 2023, 09:37
999

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.





Вночi пiд артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада, вранці — Нiкополь. Є руйнування. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 березня, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство та 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Також понівечені дві господарські споруди, одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

Люди не постраждали.

Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники, — зазначив Лисак.

Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів