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Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак
Рашисти знову обстріляли Нікопольщину, пошкоджене приватне підприємство (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180545-rashysty-znovu-obstrilyaly-nikopolschynu-poshkodjene-pryvatne-pidpryiemstvo-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Вночi пiд артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада, вранці — Нiкополь. Є руйнування. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 березня, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
В результаті у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство та 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Також понівечені дві господарські споруди, одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.
Люди не постраждали.
Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники, — зазначив Лисак.
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