Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Вночi пiд артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада, вранці — Нiкополь. Є руйнування. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 березня, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство та 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Також понівечені дві господарські споруди, одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

Люди не постраждали.