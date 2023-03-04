Захисники України за добу відбили понад 150 атак ворога на п’яти напрямках

ЗСУ минулої доби відбили понад 150 атак російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180546-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-vidbyly-ponad-150-atak-voroga-na-p-yaty-napryamkah.html

Ракурс

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

За минулу добу захисники України відбили на них понад 150 атак противника.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Зазначається, що окупанти щоденно зазнають значних втрат у живій силі, внаслідок чого медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області переповнені пораненими загарбниками.

Так, нещодавно одна із лікарень Горлівки отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників.