росіяни скинули гранату з дрона на авто поліції в Херсонській області. Фото: патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n180556-rosiyany-skynuly-granatu-z-drona-na-avto-policiyi-v-hersonskiy-oblasti.html

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Воєнні злочини російської армії продовжують фіксуватися в Україні.

Так, у Херсонській області під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці в селі Антонівка їхали виклик, коли окупанти запустили дрон та скинули на машину гранату. Внаслідок цього постраждали четверо правоохоронців. Постраждалих шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія. Про це 4 березня повідомили в прес-службі поліції Херсонщини.

В управлінні додали, що росіяни 3 березня обстрілювали Бериславський та Херсонський райони Херсонщини. Зокрема, під час ворожого обстрілу села Томарине загинув 33-річний тракторист.

А в Херсоні під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, поранення дістала працівниця. Ворог гатив по багатоквартирних та приватних будинках у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійському та Північному.

За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Нагадаємо, 3 березня в селі Зміївка Бериславського району Херсонщини під обстріл російських військових потрапив автомобіль поліції та волонтерів. Внаслідок обстрілу травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських.