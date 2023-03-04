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росіяни скинули гранату з дрона на авто поліції в Херсонській області. Фото: патрульна поліція
росіяни скинули гранату з дрона на авто поліції в Херсонській областіhttps://racurs.ua/ua/n180556-rosiyany-skynuly-granatu-z-drona-na-avto-policiyi-v-hersonskiy-oblasti.htmlРакурс
Воєнні злочини російської армії продовжують фіксуватися в Україні.
Так, у Херсонській області під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці в селі Антонівка їхали виклик, коли окупанти запустили дрон та скинули на машину гранату. Внаслідок цього постраждали четверо правоохоронців. Постраждалих шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія. Про це 4 березня повідомили в прес-службі поліції Херсонщини.
В управлінні додали, що росіяни 3 березня обстрілювали Бериславський та Херсонський райони Херсонщини. Зокрема, під час ворожого обстрілу села Томарине загинув 33-річний тракторист.
А в Херсоні під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, поранення дістала працівниця. Ворог гатив по багатоквартирних та приватних будинках у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійському та Північному.
За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.
Нагадаємо, 3 березня в селі Зміївка Бериславського району Херсонщини під обстріл російських військових потрапив автомобіль поліції та волонтерів. Внаслідок обстрілу травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських.
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