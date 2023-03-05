Небезпеку російських баражуючих авіабомб пояснили в ЗСУ. Фото: rf.ru

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Баражуючі авіаційні бомби можуть залітати на десятки кілометрів.

Російська авіація, атакуючи Україну, запускають ракети дистанційно. Так само вони можуть застосовувати й кориговані авіаційні бомби, бо запас ракет у ворога не безмежний. Тому агресор може застосувати керовані авіаційні бомби, які мають крила й можуть залітати на десятки кілометрів. Про це 5 березня речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Саме для перехоплення таких баражуючих бомб Україні необхідні сучасні винищувачі, такі як американські F-16. Ці «пташки» також можуть «відганяти» російську авацію, яка робить запуски.

За словами речника Повітряних сил, баражуючі бомби також можуть знищувати комплекси протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T. Однак для захисту України необхідна велика кількість таких систем ППО.

Ігнат також додав, що без надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони, неможливо добитися успіху в наземній операції.

Нагадаємо, станом на ранок 5 березня у Чорному морі перебувають два надводних та два підводних судна-носії крилатих ракет «Калібр», а загальний залп може становити до 24 ракет. У Збройних силах України припускають, що ворог здійснюватиме точкові атаки.