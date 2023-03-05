Переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут

https://racurs.ua/ua/n180588-peregovory-schodo-zaporizkoyi-aes-zayshly-v-gluhyy-kut-minenergetyky.html

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Переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут.

Про це 5 березня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись, по-перше, на демілітаризації станції, по-друге — виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ путіна про те, що ЗАЕС — це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція», — розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» Герман Галущенко.

Очільник Міненерго повідомив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані, — сказав Галущенко.

Голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін ще на початку року заявив, що не вірить у здатність МАГАТЕ добитися створення безпекової зони навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, що московити окупували Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Після тривалих переговорів вдалось домовитись з окупантами про початок роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Після рішення російського парламенту про так зване «приєднання» Запорізької області України до росії, у жовтні 2022 року пуйло підписало «указ» про «прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії ЗАЕС».