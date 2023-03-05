Ракетна атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

Про це попередила 5 березня спікер оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, у Чорному морі наразі на бойовому чергуванні перебувають чотири російські ракетоносії — два надводні та два підводні. Загальний залп «Калібрів» у них — понад 20 ракет.

Гуменюк нагадує, що ракети такого типу використовуються для ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, тож радить триматися від таких об'єктів якомога далі.

Ще один ворожий корабель перебуває на чергуванні в Азовському морі, повідомляють у ВМС ЗСУ. У Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети.

Крім того, за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 34 судна рф, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря — 22 судна рф, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.