Російський снаряд розірвав цивільне авто на Харківщині, загинуло подружжя

https://racurs.ua/ua/n180595-rosiyskyy-snaryad-rozirvav-cyvilne-avto-na-harkivschyni-zagynulo-podrujjya.html

Ракурс

У селі Бударки Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових загинуло подружжя. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки у Чугуївському районі. Снаряд потрапив в автомобіль, в якому знаходилося подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці, — йдеться у заяві відомства.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 2 березня армія терористичної федерації завдала ракетного удару по Запоріжжі. Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок удару було зруйновано понад 10 квартир з 2 по 5 поверхи. Уламки та вибухова хвиля пошкодили навколишні будинки.

Внаслідок удару загинули 13 людей. Серед них родина із восьмимісячною дитиною.