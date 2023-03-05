Податкову декларацію німецького "Кліматичного фонду”, який отримав €20 млн від росії, спалив працівник податкової

https://racurs.ua/ua/n180599-kamin-geyt-u-nimechchyni-spalyly-dokumenty-pro-perekaz-20-mln-ievro-vid-gazpromu.html

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Податкову декларацію німецького «Кліматичного фонду», який отримав 20 млн євро від росії, спалив працівник податкової.

Глава німецької землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг, яка була прихильницею будівництва трубопроводу «Північний потік-2» та була ініціаторкою створення цього фонду для обходу санкцій, ймовірно, тиснула на податкову службу, працівник якої й спалив відповідний документ.

«Кліматичний фонд» вже давно критикують за те, що він допомагає завершити проект газопроводу в обхід санкцій США. Після нападу росії на Україну пані Швезіг зіткнулася з новою хвилею критики, оскільки багато хто закликав її віддати гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Фонд вчасно не повідомив податковій службі про мільйонну пожертву російського «Газпрому» і не сплатив жодного податку за такий подарунок.

Наразі працівник податкової, який спалив декларацію «Кліматичного фонду», перебуває під слідством.

Цими днями скандал, який уже отримав у німецькій пресі назву «камін-гейт», спалахує з новою силою. Видання Ostsee-Zeitung повідомляє, що чиновниця фінансової інспекції спалила не одну податкову декларацію кліматичного фонду, а одразу три.

Йдеться про фонд «Захист клімату та екології», який був заснований два роки тому з ініціативи прем'єр-міністра землі Мекленбург — Передня Померанія Мануели Швезіг.

На Швезіг впав шквал критики: у Бундестазі для депутатів навіть спеціально виділили час, щоб вони могли обговорити це питання. У землі Мекленбург — Передня Померанія розпочала роботу парламентська слідча комісія, яка має з’ясувати причини того, що сталося. Однопартійці Швезіг із СДПН спробували пояснити, що документ помилково потрапив не в ту папку, через що було утилізовано, проте ці слова викликали в парламенті лише сміх.

У спалених податкових деклараціях йшлося про пожертвування від російської компанії «Газпром» розміром 20 млн євро. Річ у тому, що за законом половину цієї суми потрібно було сплатити як податки, проте цього так і не сталося.

3 березня голова податкової служби Уве Ольшевський розповів, що співробітниця фінансової інспекції спалила не лише декларацію, а цілий стос документів — що це за папери і скільки саме їх було, наразі невідомо.