Тихановську режим лукашенка заочно засудив до 15 років колонії

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Світлана Тихановська, фото: Nexta
Тихановську режим лукашенка заочно засудив до 15 років колоніїhttps://racurs.ua/ua/n180615-tyhanovsku-rejym-lukashenka-zaochno-zasudyv-do-15-rokiv-koloniyi.htmlРакурс
У білорусі Мінський міський суд заочно засудив лідера опозиції Світлану Тихановську до 15 років колонії загального режиму.
Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє офіційне білоруське агентство «БелТА».
Зазначається, що суд відбувався в межах так званої «справи координаційної ради» білоруської опозиції, котра була сформована у 2020 році на тлі масової фальсифікації результатів президентських виборів режимом олександра лукашенка.
Іншого члена координаційної ради Павла Латушка засудили до 18 років посиленого режиму.
Ще трьох членів координаційної ради — Марію Мороз, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського — заочно засудили до 12 років позбавлення волі.
Суд визнав опозиціонерів винними у:
- змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом;
- публічних закликах до захоплення державної влади;
- вчиненні «дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі» — зокрема йдеться про заклики запровадити санкції щодо членів лукашенківського режиму;
- створенні екстремістського формування;
- розпалюванні соціальної ворожнечі.
Тихановській також інкриміновано «державну зраду», а Латушку — «перевищення влади та отримання хабара у великому розмірі».
Джерело: БелТА
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