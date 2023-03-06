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Ракурс
Світлана Тихановська, фото: Nexta

Тихановську режим лукашенка заочно засудив до 15 років колонії

6 бер 2023, 15:34
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У білорусі Мінський міський суд заочно засудив лідера опозиції Світлану Тихановську до 15 років колонії загального режиму.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє офіційне білоруське агентство «БелТА».

Зазначається, що суд відбувався в межах так званої «справи координаційної ради» білоруської опозиції, котра була сформована у 2020 році на тлі масової фальсифікації результатів президентських виборів режимом олександра лукашенка.

Іншого члена координаційної ради Павла Латушка засудили до 18 років посиленого режиму.

Ще трьох членів координаційної ради — Марію Мороз, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського — заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Суд визнав опозиціонерів винними у:

  • змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом;
  • публічних закликах до захоплення державної влади;
  • вчиненні «дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі» — зокрема йдеться про заклики запровадити санкції щодо членів лукашенківського режиму;
  • створенні екстремістського формування;
  • розпалюванні соціальної ворожнечі.

Тихановській також інкриміновано «державну зраду», а Латушку — «перевищення влади та отримання хабара у великому розмірі».

Джерело: БелТА

Джерело: Ракурс


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