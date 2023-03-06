Тихановську режим лукашенка заочно засудив до 15 років колонії

Світлана Тихановська, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n180615-tyhanovsku-rejym-lukashenka-zaochno-zasudyv-do-15-rokiv-koloniyi.html

Ракурс

У білорусі Мінський міський суд заочно засудив лідера опозиції Світлану Тихановську до 15 років колонії загального режиму.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє офіційне білоруське агентство «БелТА».

Зазначається, що суд відбувався в межах так званої «справи координаційної ради» білоруської опозиції, котра була сформована у 2020 році на тлі масової фальсифікації результатів президентських виборів режимом олександра лукашенка.

Іншого члена координаційної ради Павла Латушка засудили до 18 років посиленого режиму.

Ще трьох членів координаційної ради — Марію Мороз, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського — заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Суд визнав опозиціонерів винними у:

змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом;

публічних закликах до захоплення державної влади;

вчиненні «дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі» — зокрема йдеться про заклики запровадити санкції щодо членів лукашенківського режиму;

створенні екстремістського формування;

розпалюванні соціальної ворожнечі.

Тихановській також інкриміновано «державну зраду», а Латушку — «перевищення влади та отримання хабара у великому розмірі».

Джерело: БелТА