ПВК "Вагнера" може втратити всі свої елітні загони у боях за Бахмут

https://racurs.ua/ua/n180634-ukrayina-prodovjyt-zahyschaty-bahmut-bytva-za-nogo-pidirve-elitu-pvk-vagnera-isw.html

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Україна продовжить захищати Бахмут, хоча місто не є важливим ні в оперативному, ні в стратегічному плані.

Про це зазначають у щоденному ранковому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Боротьба України за Бахмут стала стратегічно важливою через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі. У деяких західних повідомленнях нещодавно висловлювалося припущення, що Україна витрачає елітні війська та дефіцитне обладнання переважно на новобранців ПВК «Вагнера», які є просто гарматним м’ясом.

Це зауваження загалом справедливе, зазначають експерти ISW, вказуючи в той же час, що резерв російських ув’язнених, придатних для бойових дій, не безмежний, і ліквідація десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть використані для більш важливих боїв.

Українська розвідка підтримала оцінку ISW про те, що російські сили під Бахмутом нещодавно змінили тактику та залучили до бойових дій більш високоякісні спецпідрозділи та елементи звичайних сил.

ПВК «Вагнера», як і раніше, ймовірно, використовує ув’язнених для операцій у Бахмуті, хоча й набагато більш обмеженою мірою, ніж у попередні місяці, через величезні втрати, завдані новобранцями під час лобових атак. Але тепер «Вагнер» кинув у бій і своїх найкращих солдатів, і саме їх знищують разом із новобранцями, зазначає ISW.

Бахмутська битва може серйозно підірвати найкращі сили ПВК «Вагнера» — її засновник Євген Пригожин, судячи з його недавніх заяв, мабуть, побоюється, що Міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця «Вагнера».

Серйозна деградація або знищення елітних бойових сил ПВК «Вагнер» матиме позитивні наслідки за межами поля бою. Завдання серйозної шкоди впливу та репутації Пригожина, одного з найрадикальніших російських націоналістів, було б важливим досягненням з погляду довгострокових перспектив відновлення здорового глузду в росії, зазначають експерти ISW. Це на користь Америки, а також на користь України, і вона підіймає ставки в битві за Бахмут.

Кремль тим часом повертається до своїх раніше безуспішних кампаній із набору добровольців та «криптомобілізації», щоб уникнути ще одного великого примусового призову на фронт.

Такі кампанії з добровільного вербування можуть також вказувати на те, що у Кремля закінчуються боєздатні резерви для продовження наступальних операцій після битви за Бахмут та невдалих наступів у районі Вугледара та Луганської області.