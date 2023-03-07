Тероборону Білгородської області загнали штурмувати села на Донбасі - відео з мобілізованими

https://racurs.ua/ua/n180638-teroboronu-bilgorodskoyi-oblasti-zagnaly-shturmuvaty-sela-na-donbasi-video-z-mobilizovanymy.html

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Бійці так званої територіальної оборони з Білгородської області рф відмовилися виконувати накази та заявили, що їх відвезли до самопроголошеної днр в Україні без підготовки, після чого одразу відправили на передову.

Про це стверджує телеграм-канал «Обережно, новини», який опублікував відео увечері 6 березня. Ролик редакції передали близькі військові.

Це не перший випадок подібних скарг з боку мобілізованих на війну проти України. Великий резонанс отримав відеозвернення мобілізованих із Туви. Вони розповідали про те, що у збройних формуваннях придуманої росіянами днр «стріляли з автоматів» та били їх, щоб змусити без підготовки вирушити на передову. Влада Туви обіцяла розібратися, а військова прокуратура в результаті заявила, що жодних порушень не було.

У новому відео чоловіки стверджують, що до 1 березня перебували у Шебекіному — райцентрі у Білгородській області у безпосередній близькості від кордону з Україною. Потім їх «без наказів та потрібних документів» повезли до днр — «14 годин на автобусах», переказує ролик «Обережно, новини».

Інструктаж їм не провели, документи та військові квитки вилучили. Вони вважають, що це зробили службовці місцевих збройних сил або «ополчення, — йдеться у публікації. — Чоловіки кажуть, що не відмовляються від служби. Але виконуватимуть накази лише у складі ЗС».

Чоловіки на відео стверджують, що їх «загнали» штурмувати села, не провели навчання, а їхній середній вік — 40 років. Їх відправили на штурм без розвідки, без зв’язку, без карт місцевості".

На ролик звернули увагу, зокрема, провоєнні телеграм-канали.

Тут або помилка тих, хто записував звернення і вони не тероборони, або тих, хто відправив тероборону в зону бойових дій, — пише канал Zаписки Vетерана (понад 300 тис. читачів).

Міноборони Московії та влада Білгородської області рф поки не коментували це звернення.