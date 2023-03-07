Особу українського військовополоненого, розстріляного росіянами після його слів "Слава Україні!", встановлено

https://racurs.ua/ua/n180648-osobu-ukrayinskogo-viyskovopolonenogo-rozstrilyanogo-rosiyanamy-pislya-yogo-sliv-slava-ukrayini.html

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Особу українського військовополоненого, показово розстріляного росіянами після його слів «Слава Україні!», встановлено.

Його впізнали родичі, однак вони просять наразі не називати ім’я замордованого.

Про це спочатку 7 березня повідомила в соцмережі журналістка ВВС Софія Кочмар-Тимошенко.

Шість членів родини впевнені, що це їхній брат і син. Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: «Мамі дуже погано, просимо тиші». Я поважаю їхнє право. І теж усіляко сприяю пресофіцерам і командирам знайти його. Бо, як на мене, от саме зараз це право спецслужб і ЗСУ з’ясувати правду і сказати те, що можна. Наступне випробування — це знайти локацію і тіло, — написала Кочмар на своїй сторінці у Фейсбук.

Згодом Командування сухопутних військ ЗСУ назвало ім’я воїна, якого росіяни розстріляли на відео. Це військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після боїв у районі Бахмуту. Остаточно його особу підтвердять після повернення тіла.

Сьогодні в Міноборони закликали користувачів соцмереж та ЗМІ дотримуватися етики стосовно членів родин загиблих українських воїнів. Заступник міністра Ганна Маляр написала про це на тлі численних повідомлень про те, що особу розстріляного російськими виродками українського бійця ідентифіковано.

Увечері 6 березня партія влади «Слуга народу» заявила, що клопотатиме про присвоєння розстріляному солдату звання Героя України.