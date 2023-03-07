Списки бійців “Гвардії наступу” будуть засекреченими

https://racurs.ua/ua/n180653-spysky-biyciv-gvardiyi-nastupu-zasekretyat.html

Ракурс

Списки бійців «Гвардії наступу» засекретять. Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців «Гвардії наступу», наразі надійшло і обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко в інтерв’ю «Укрінформу»

Насправді ми побачили, що є дуже багато людей — і чоловіків і, до речі, жінок, які захотіли приєднатися до «Гвардії наступу на різних позиціях. Не тільки у розвідці — прийшли медики, водії, ремонтники, техніки і так далі. У нас уже зареєстровано понад 23 тис. заявок. Інформація щодо понад 35 тис. заявок, яка була розповсюджена, є недостатньо точною, бо у кількість 35 тис. входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас — понад 23 тис., — сказав він.

За даними Клименка, близько 5% від усіх заявок надійшли від жінок.

Іноземців зараз у добровольчі штурмові бригади не беруть, зазначив міністр. Станом на зараз МВС має справу виключно з громадянами України.

Командири цих підрозділів — відкриті, публічні особи. Вони спілкуються з кандидатами на проходження служби у цих бригадах і формують внутрішньоколективний настрій.

Нагадаємо, що рекрутингова кампанія Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Національно гвардії, Нацполіції та ДПСУ, що звільнятимуть тимчасово окуповану московитами територію України.