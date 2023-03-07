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У Києві попрощалися з чотирма розвідниками, які виконували завдання в тилу ворога
У Києві попрощалися із загиблими розвідниками, які виконували завдання в тилу ворога (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180657-u-kyievi-poproschalysya-z-chotyrma-rozvidnykamy-yaki-vykonuvaly-zavdannya-v-tylu-voroga-foto.htmlРакурс
Під звуки повітряної тривоги на Майдані Незалежності у Києві 7 березня попрощалися з українськими розвідниками.
Панахида за загиблими Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпюком та Богданом Ляговим розпочалася в Михайлівському соборі. Бійців поховають на Байковому цвинтарі Києві.
Бійці диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону «Братство» загинули на кордоні Брянської області рфосії у різдвяну ніч, 25 грудня 2022 року. Наймолодшому Герою було 19 років.
Військові виконували найскладніші завдання в тилу ворога.
Судячи з оприлюднених у грудні 2022 року фото, диверсійна група загинула натрапивши на мінне поле.
Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя. Група героїв у повному складі відкликана Богом у Вирій, — написав тоді український діяч та воїн Євген Карась.
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