Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві попрощалися з чотирма розвідниками, які виконували завдання в тилу ворога

У Києві попрощалися із загиблими розвідниками, які виконували завдання в тилу ворога (ФОТО)

7 бер 2023, 15:03
999

Під звуки повітряної тривоги на Майдані Незалежності у Києві 7 березня попрощалися з українськими розвідниками.





Панахида за загиблими Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпюком та Богданом Ляговим розпочалася в Михайлівському соборі. Бійців поховають на Байковому цвинтарі Києві.

Бійці диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону «Братство» загинули на кордоні Брянської області рфосії у різдвяну ніч, 25 грудня 2022 року. Наймолодшому Герою було 19 років.

Військові виконували найскладніші завдання в тилу ворога.

Судячи з оприлюднених у грудні 2022 року фото, диверсійна група загинула натрапивши на мінне поле.

Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя. Група героїв у повному складі відкликана Богом у Вирій, — написав тоді український діяч та воїн Євген Карась.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів