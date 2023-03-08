Сили оборони України відбили 100 атак окупантів на п’яти напрямках. Фото: Генштаб

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Збройні сили України за минулу добу, 7 березня, відбили понад 100 російських атак на п’яти напрямках.

Ворог продовжує тиснути на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Безрезультатні наступи росіян відбуваються у районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 8 березня.

Авіація Повітряних сил вчора завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили ворожий дрон «Орлан-10». Українські ракетники та артилеристи водночас уразили один зенітний ракетний комплекс «Бук-М1−2», п’ять районів зосередження живої сили противника, три склади пально-мастильних матеріалів та один комплекс радіолокаційної розвідки й контролю «Зоопарк».

Російські окупанти минулої доби завдали 24 авіаційних та один ракетний удар. Під час авіаударів ворог використав дрон типу «Шахед-136», але його вдалося збити. Також росіяни здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що росія у боях за Бахмут на Донеччині в останні місяці втратила 20−30 тис. найманців приватної військової компанії «Вагнера», причому загиблих серед них може бути приблизно третина.