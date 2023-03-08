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Ракурс
ЗСУ з гаубиці М777 знищили дві групи окупантів. Фото:

ЗСУ з гаубиці М777 знищили дві групи окупантів під Бахмутом (ВІДЕО)

8 бер 2023, 12:19
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Сили оборони України продовжують нищити російських ворогів на українській землі.





На Бахмутському напрямку бійці аеророзвідки бригади «Спартан» Національної гвардії України виявили переміщення двох груп ворожої піхоти. Координати передали 44-тій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України. Про це Херсонська обласна військова адміністрація 8 лютого повідомила у Telegram.

За мить по противнику відпрацювали українські артилеристи. Знищили окупантів влучним пострілом з розрахунку гаубиці М777. Відповідне відео влада оприлюднила в мережі.

Нагадаємо, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України за допомогою дронів відганяє танки російських окупантів від українських позицій. З БПЛА військові скидають гранати на ворожу бронетехніку.

Джерело: Ракурс


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