СБУ ліквідували низку Telegram-каналів, фото: СБУ

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СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомляє прес-центр СБУ.

Інтернет-ресурси «повідомляли» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях, — зазначають у спецслужбі. — Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Зазначається, що для збору відомостей про «локації» Telegram-канали використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. В результаті, постійно оновлюючи інформацію, вони наростили власну аудиторію до вже понад 400 тис. підписників.

Після цього, зазначають в СБУ, адміністратори Telegram-каналів вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності, — наголошують в СБУ. — Серед них — двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів було виявлено:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;

банківські картки, на які надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам вказаних Telegram-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.