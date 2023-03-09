Парламент Грузії відкликав закон про «іноагентів»

https://racurs.ua/ua/n180709-parlament-gruziyi-vidklykav-zakon-pro-inoagenty.html

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Парламент Грузії відкликав закон про «іноагентів». «Грузинська мрія», яка керує країною вже багато років, на тлі протестів у країні відкликала з парламенту законопроект про «іноземних агентів».

Ми прийняли рішення беззастережно відкликати підтриманий нами раніше законопроект без будь-яких застережень, — йдеться у заяві парламентської більшості.

У правлячій партії заявили, що «машина брехні змогла подати законопроект у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення».

Ми повинні дуже уважно ставитися до миру, спокою та економічного розвитку в нашій країні, а також до просування Грузії шляхом європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного з наших співгромадян не на протистояння, а на розвиток країни у правильному напрямку, — додали у «Грузинській мрії».

При цьому в її керівництві не погоджуються, що закон схожий на аналогічний російський, але відкликають документ «беззастережно». Але обіцяють надалі роз’яснити суспільству важливість цього законопроекту.

Увечері 8 березня президент України Володимир Зеленський висловив підтримку протестувальникам Грузії, запевнивши, що Київ бажає бути членом Євросоюзу разом із «дружньою Грузією».

Хочу подякувати всім, хто в ці дні на майданах та вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, що лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії, — заявив Зеленський у своєму щоденному зверненні до нації. — Немає такого українця, котрий не бажав успіху нашої дружньої Грузії. Демократичний успіх. Європейський успіх. Ми хочемо бути у Євросоюзі — і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я певен: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була у Євросоюзі, і я певен: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи, — сказав Зеленський у вечірньому зверененні до нації.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів відбуваються масові протести проти законопроекту про «іноземних агентів». 7 березня, коли парламент країни схвалив документ у першому читанні, поліція жорстко розігнала мітинг протестувальників у центрі Тбілісі, застосувавши сльозогінний газ та водомети.

8 березня протестувальники знову зібралися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Спецпризначенці застосував водомети, коли мітингувальники спробували оточити парламент і проникнути у середину будівлі. У ніч проти четверга учасники акції намагалися будувати барикади в центрі міста, але в результаті їх розігнали сльозогінним газом.

МВС Грузії заявило, що за підсумками акцій 7−8 березня затримано 133 особи. Вони проходять за адміністративними статтями про дрібне хуліганство і непокору поліції. Ще одного протестувальника затримано за кримінальним обвинуваченням у нападі на поліцейського. Йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Західні країни попереджали, що законопроект про «іноагенти» може позбавити Грузію можливості вступу до ЄС та НАТО. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що підтримує протестувальників і накладе вето на закон.