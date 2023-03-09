Московські убивці назвали удари по Україні "відповіддю на теракт у Брянській області"

https://racurs.ua/ua/n180724-moskovski-ubyvci-nazvaly-udary-po-ukrayini-vidpoviddu-na-terakt-u-bryanskiy-oblasti.html

Ракурс

У міноборони рф заявили, що сьогоднішня масована ракетна атака є «відповіддю на організовані 2 березня Києвом терористичні акції у Брянській області».

Москва підтверджує пуск «Кинджалів» і каже, що було вражено «ключові елементи військової інфраструктури, ОПК та енергетики України, мету удару відплати досягнуто, всі призначені об'єкти військової інфраструктури України вражені»

У відповідь на організовані 2 березня Києвом терористичні акції в Брянській області ЗС рф завдали масованого удару відплати, — йдеться у повідомленні Міноборони росії. — Високоточною зброєю, в тому числі гіперзвуковим «Кинджалом», вражені ключові елементи військової інфраструктури, ОПК та енергетики України, мети удару відплати досягнуто, всі призначені об'єкти військової інфраструктури України вражені, — сказано там же.

І ще одна цитата з повідомлення:

Також зірвано перекидання резервів та залізничних перевезень іноземного озброєння, виведено з ладу потужності з ремонту військової техніки та виробництва боєприпасів.

Куди влучили

У Києві повітряна тривога тривала майже 7 годин. Ударам крилатими ракетами та БПЛА по столиці українські військові завадили.

Але ракета «Кинджал» влучила в об'єкт інфраструктури, а у Святошинському районі Києва уламки збитої ракети поранили двох людей та пошкодили автомобілі. 40% споживачів у Києві опинилися без опалення через екстрені відключення електроенергії.

Нова атака на енергетику стала вже 15 масштабним нападом росіян на електростанції та розподільчу мережу. Руйнувань зазнали три теплові електростанції, повідомила компанія ДТЕК.

Без струму опинилися й найбільша в Європі Запорізька АЕС. Через ракетний удар відключилася остання лінія зв’язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.

Це вже шостий блекаут на ЗАЕС з початку окупації військами рф. Два енергоблоки перевели в «холодний стан», увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб.

Ракети змогли долетіти до заходу України. У прикордонній з Польщею Львівській області російська ракета впала у житловій зоні — загинуло п’ятеро людей. Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

У Тернопільській області уламки збитої російської ракети пошкодили п’ять будівель. Ракетне влучання зафіксували по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області.

Після нічного удару «шахедами» у Житомирі зникли світло та вода, в місті запустили генератори.

росія також атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти зафіксували у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Увесь Харків уранці 9 березня був без світла. По Харківській області рф завдала близько 15 ударів ракетами С-300. Били по інфраструктурі, є влучання в приватний будинок в регіоні. У місті Слобожанське ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики, ще одна влучила у… болото.

В Одеській області є влучання в критичну інфраструктуру та пошкодження житлових будинків, постраждало електрообладнання. На Кіровоградщині під удар потрапив енергетичний об'єкт.

Реакція Києва

Українська влада назвала нову російську атаку варварством, яке не має жодної військової мети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знову залякати українців. Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Путіна судитимуть на спецтрибуналі за атаки на цивільних.

Радник офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що росіяни знову обстріляли сплячих людей.

Росіяни повернулися до старої схеми — до масованих ракетних обстрілів України в нічний час, коли люди сплять. У більшості регіонів зафіксовано вибухи, зазнали ударів об'єкти інфраструктури та житлові райони. Запорізька АЕС аварійно відключена, частини України залишилися наразі без води та електрики, — написав Подоляк у своєму Твіттер.

На місці розбомбленого росіянами будинку у Золочівському районі Львівщини помітили цуценя, яке досі залишається там, де колись був його дім. За даними «Суспільного», господарі чотирилапого загинули під час сьогоднішнього обстрілу.