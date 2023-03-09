На Запорізькій АЕС відновили електроживлення. Фото: Укрінформ

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Запорізька атомна електростанція знову з електропостачанням.

Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення ЗАЕС, яке 9 березня було перерване ракетними ударами росії. Атомка переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об'єднаної енергосистеми України. Про це «Укренерго» повідомило у Facebook.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена внаслідок російської ракетної атаки уночі 9 березня. Внаслідок цього станція перейшла в режим блекауту, а 5-й та 6-й енергоблоки перевели в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

Загалом внаслідок ракетних ударів було пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України. Однак енергосистема залишилася цілісною. Хоча й в окремих областях влада не виключає тимчасові відключення електроенергії.