олександр лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду. Фото: e-news.su

https://racurs.ua/ua/n180736-lukashenko-pidpysav-zakon-pro-smertnu-karu-za-derjzradu-dlya-chynovnykiv-ta-viyskovyh.html

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Смертна кара за державну зраду введена в Білорусі.

Білоруський диктатор олександр лукашенко 9 березня погодив закон «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», який передбачає смертельну кару для військовослужбовців та чиновників за так звану державну зраду. Про це повідомляє державний пропагандистський телеграм-канал «Пул первого».

Зазначається, що цей документ передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем. Це поширюється на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому покарання за цю «держзраду» єдине — смертна кара.

Як відомо, навесні 2022 року в Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МОУ повідомляли, що білоруські військові намагаються утриматися від участі у війні проти України, але зрештою будуть змушені підкоритися злочинним наказам лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення.