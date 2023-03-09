Джо Байден запропонував виділити Україні мільярди доларів. Фото:

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Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки у наступному році може сягнути мільярдів доларів.

Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Американський лідер запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 млрд дол. Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що виділення такої суми допоможе збільшити загальні витрати Вашингтону на допомогу Україні та її країнам-сусідам до більш ніж 80 млрд дол. з початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

Якщо американський Конгрес у майбутньому затвердить цю ініціативу, то лише тоді вона набуде чинності.

Нагадаємо, на початку березня США погодили Україні новий пакет оборонної допомоги на загальну суму 400 млн дол. США. Українські сили оборони отримають додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, гаубиць та броньовиків Bradley, броньовані мостоукладачі AVLB та підривне спорядження.

Джерело: The New York Times