Наслідки ракетної атаки росіян. Фото: НЕК «Укренерго»

https://racurs.ua/ua/n180742-v-ukrenergo-rozpovily-de-nayskladnisha-sytuaciya-zi-svitlom.html

Ракурс

Ракетна атака російської федерації вночі 9 березня була націлена, зокрема, на енергетичні об'єкти.

Ситуація з енергопостачанням лишається найскладнішою у трьох областях. Найважча — на Житомирщині та Харківщині, бо ці регіони найбільше постраждали внаслідок прильотів. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

На Житомирщині енергетикам вдалося вдень заживити критичну інфраструктуру, але ремонтні роботи продовжуються. Обстріли пошкодили обладнання, яке нещодавно відремонтували. Відновлення може тривати до 14 днів, а зараз в регіоні запровадили графіки відключень світла.

У Харківській області вже заживили критичну інфраструктуру, зараз фахівці працюють над резервними схемами постачання електрики споживачам. В «Укренерго» обіцяють, що за протягом кількох днів ситуація зі світлом стабілізується.

В Одеській області ввели графіки планових відключень світла.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 9 березня було пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України, однак енергосистема залишається цілісною.

Російські ракети та ударні дрони пошкодили три теплових електростанції, які належать до групи ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.