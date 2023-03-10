ЗСУ відбили понад 100 атак, сили рф прагнуть оточити Бахмут — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n180746-zsu-vidbyly-ponad-100-atak-syly-rf-pragnut-otochyty-bahmut-genshtab.html

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Сили оборони України минулої доби відбили 102 атаки російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Про це 10 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У військовому командуванні наголосили, що саме на цих напрямках воєнні злочинці рф зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також 9 березня росіяни здійснили 95 пусків ракет різного базування. Наші захисники знищили 34 ракети. Окрім цього, окупанти завдали 31 авіаудар з використанням безпілотників-камікадзе типу «Шахед-136», половина яких була збита.