Парламент Грузії відмовився від скандального законопроекту, протести тривають

https://racurs.ua/ua/n180761-parlament-gruziyi-vidmovyvsya-vid-skandalnogo-zakonoproektu-protesty-tryvaut.html

Ракурс

Парламент Грузії 10 березня провів офіційну процедуру, яка «вбила» законопроект про «іноагентів», що спричинив масові протести.

Сьогодні грузинські депутати відхилили у другому читанні проект закину «Про прозорість іноземного впливу». Цей крок був необхідний для того, щоб ухвалений у першому читанні проєкт офіційно був знятий з розгляду.

Учасники акції протесту, що зібрався під парламентом, зустріли цю новину оплесками.

7 березня грузинський парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» 76 голосами — мінімально необхідною більшістю.

Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що «відкликає" законопроект про «іноагентів».

Нагадаємо, напередодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про звільнення всіх затриманих в адміністративному порядку під час акцій останніх днів у Тбілісі. Влада задовольнила вимогу демонстрантів, які 7−8 березня проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту. Поліція застосовувала проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, будували барикади.