Якими будуть наступні місяці війни, розповів директор ЦРУ

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Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні росії проти України.

Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні, — цитує очільника ЦРУ кореспондентка News Nation Кейлі Майєр у Twitter.

З його слів, важливо, щоб Вашингтон надали всю можливу підтримку Києву. Також, на його думку, російські окупанти можуть поступово просуватися на фронті, але не зможуть досягти значних успіхів.

Російські збройні сили здатні досягати поступових успіхів — але за нашою колективною оцінкою — вони навряд чи зможуть досягти значних стратегічних проривів або підтримувати їх до кінця цього року, — зазначив Бернс.

За його словами, російський диктатор володимир путін планує вимотати західних прихильників України та «вибрав довгостроковий шлях».

Нагадаємо, радник головнокомандувача Збройних сил України генерал Віктор Назаров вважає, що війна триватиме не менше року. Водночас, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що росія буде змушена вивести свої війська з України.

Раніше у розвідці США вказали, що після значних невдач і великих втрат на фронті росія цьогоріч не зможе окупувати набагато більше українських територій.