Вихователька відсудила у дитсадка 120 тис. грн за звільнення через фото в купальнику в Instagram

https://racurs.ua/ua/n180770-vyhovatelka-vidsudyla-u-dytsadka-120-tys-grn-za-zvilnennya-cherez-foto-v-kupalnyku.html

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Звільнили, бо у купальнику цілувалась з чоловіком. Вихователька з Рівненщини, звільнена з дитячого садка за «аморальне» фото у купальнику, відсудила 120 тис. гривень та відновилася на роботі. На це знадобилося шість років.

Віта Черешневська працювала вихователькою у дитячому садку у селі Бугаївка Рівненської області.

Її звільнило керівництво у 2017 році після того, як вона в Instagram опублікувала фото, де вона цілується з чоловіком під час відпочинку, що здалося керівництву дитячого садка «аморальним».

Тоді цю історію активно обговорювали у соцмережах, оскільки багато хто не розумів, що саме «аморального» у знімку, повідомляє «Суспільне».

Черешневську звільнили одразу, у перший після декретної відпустки робочий день.

Вона відновилася через суд, але коли прийшла відновлюватися на посади, директор одразу її звільнила знову, цього разу крім «аморальної поведінки» їй ставили в провину «прогул» (чому додався «прогул» вихователька не знає досі).

Радивилівський районний суд 6 березня визнав звільнення незаконним.

Тяжко було це все пережити. Я і вагітною ходила на засідання суду, і різні емоційні ситуації були, бо мені писали всякі гидоти, але я знала, що перемога буде за нами, — розповіла Черешневська.

У будь-якому разі, директору за повторне звільнення доведеться порозумітися, але вже, ймовірно, перед слідчими. Суд звернувся до прокуратури за ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України щодо наявності ознак складу кримінального правопорушення у звільненні Черешневської.