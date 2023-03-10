Біля кордону з білоруссю на міні підірвалося авто тероборони Волині, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n180779-bilya-kordonu-z-bilorussu-na-mini-pidirvalosya-avto-teroborony-volyni-ie-zagybli.html

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В Ковельському районі авто бійців ТРО Волині підірвалося на міні.

Внаслідок вибуху двоє військових загинули, ще двоє - поранені, повідомили в ОВА.

Автомобіль тероборони натрапив на одну із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок. В ньому перебували військовослужбовці 100 окремої бригади ТрО.

Ковельський район Волині — прикордонний з білоруссю. Через нього проходить дві траси, які ведуть із кордон вглиб області.

Сьогодні також стало відомо про підрив на міні у Херсонській області. У селі Іщенка автомобіль натрапив на вибухівку у полі. Постраждалих четверо — двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні.

В ДСНС застерігають: пам’ятайте: зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте такі місця, якою б великою не була необхідність!