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Ракурс
Біля кордону з білоруссю на міні підірвалося авто тероборони Волині, є загиблі

Біля кордону з білоруссю на міні підірвалося авто тероборони Волині, є загиблі

10 бер 2023, 19:26
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В Ковельському районі авто бійців ТРО Волині підірвалося на міні.





Внаслідок вибуху двоє військових загинули, ще двоє - поранені, повідомили в ОВА.

Автомобіль тероборони натрапив на одну із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок. В ньому перебували військовослужбовці 100 окремої бригади ТрО.

Ковельський район Волині — прикордонний з білоруссю. Через нього проходить дві траси, які ведуть із кордон вглиб області.

Сьогодні також стало відомо про підрив на міні у Херсонській області. У селі Іщенка автомобіль натрапив на вибухівку у полі. Постраждалих четверо — двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні.

В ДСНС застерігають: пам’ятайте: зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте такі місця, якою б великою не була необхідність!

Джерело: Ракурс


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