Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти букмекерських компаній та лотерей, які мають зв'язки з рф

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Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти букмекерських компаній та лотерей, які мають зв’язки з росією. Серед них Parimatch, Pokermatch, «Твоя беттінгова компанія» (1xBet), «Лео».

Загалом під обмеження потрапили 120 людей та 287 компаній, які мають відношення до грального бізнесу.

6 березня Служба безпеки України під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Україні щодо розслідування порушень у сфері азартних ігор повідомила, що щорічно бюджет недоотримує близько 12 млрд грн податків від нелегального ринку азартних ігор. Керівник економічної контррозвідки СБУ Артем Шило розповів, що легальні букмекери та онлайн-казино за 2022 рік сплатили близько 730 млн податків і ще 1,2 млрд грн ліцензійних зборів. Це — крапля в морі, враховуючи кількість нелегально працюючих казино в онлайні і офлайні та букмекерських контор та об'єм ринку за оцінками правоохоронців.

20 лютого Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю відреагувати на питання роботи в Україні російських букмекерських контор, а також українського IT—холдингу TECHIIA, що підтримує їх діяльність в Україні. Про це йшлося у відповіді президента на електронну петицію «Накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні».

Нагадаємо, автор петиції просив президента накласти санкції на ряд компаній, що надають послуги азартних ігор в Україні та мають російське коріння, або працюють в інтересах РФ. Зокрема мова йде про російські букмекерські контори Фонбет, 1xBet, BetWinner, українські «доньки» російського 1xBet — PointLoto та FanSport, що отримали від КРАІЛ ліцензії на роботу в Україні, а також український IT-холдинг TECHIIA, який, за даними ЗМІ, має тісні зв’язки з 1xBet, а його співзасновник Олег Крот публічно підтримував роботу 1xBet в Україні.

Чинне гральне законодавство передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюється резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах. Дозволяти вищевказаним букмекерським конторам та онлайн-казино працювати в Україні означає спряти державі-агресору. Тому керуючись ст. 5 Закону України «Про санкції», просимо вас, Володимире Олександровичу, як голову РНБО, прийняти рішення про накладання санкцій на українські та російські юридичні особи, що працюють в Україні в інтересах держави-агресора, а також щодо фізичних осіб — керівників та власників цих компаній", — йшлося в петиції із зазначенням конкретних юридичнних осіб, на які пропонується накласти санкції.