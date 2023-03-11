Пакистан може передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу Заходу

https://racurs.ua/ua/n180797-pakystan-moje-peredaty-ukrayini-44-tanky-t-80ud-v-obmin-na-finansovu-dopomogu-zahodu-zmi.html

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Пакистан готує для передачі Україні 44 танки Т-80 в обмін на підтримку Заходу, але росія хоче перешкодити передачі.

Місцеве видання Firstpost написало, що московити вже звернулися до Китаю, щоб той вплинув на пакистанську владу.

Постачання зброї до України Пакистан здійснює через повітряний міст, створений Великою Британією, а також через порти в Польщі та Німеччині. Однак офіційно влада країни заперечує постачання боєприпасів в Україну і стверджує, що дотримується політики «невтручання» в іноземні конфлікти.

Pakistan made 122mm shells spotted in Ukraine. Reportedly Pakistan ready to transfer 44 T-80UD tanks to Ukraine in exchange of western financial support.



Meanwhile as per TG channel, Russia unhappy with Pakistan help to Ukraine, asks China to talk sense to its friend. pic.twitter.com/7v63g6JNav — Megh Updates �™ (@MeghUpdates) March 10, 2023

У січні ЗМІ писали, що Пакистан збирається відправити 159 контейнерів з боєприпасами до України найближчим часом, зокрема, снаряди для артилерії калібру 155 мм.

Про це тоді повідомило видання The Economic Times. Видання зазначає, що Україну та Пакистан пов’язує тісну військову співпрацю — з 1991 до 2020 року Україна уклала з Пакистаном збройові контракти на майже 1,6 млрд дол. Ісламабад також укладав угоду з Києвом на ремонт свого парку танків Т-80УД на 85,6 млн дол.