Пакистан може передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу Заходу

Пакистан готує для передачі Україні 44 танки Т-80 в обмін на підтримку Заходу, але росія хоче перешкодити передачі.

Місцеве видання Firstpost написало, що московити вже звернулися до Китаю, щоб той вплинув на пакистанську владу.

Постачання зброї до України Пакистан здійснює через повітряний міст, створений Великою Британією, а також через порти в Польщі та Німеччині. Однак офіційно влада країни заперечує постачання боєприпасів в Україну і стверджує, що дотримується політики «невтручання» в іноземні конфлікти.

Pakistan made 122mm shells spotted in Ukraine. Reportedly Pakistan ready to transfer 44 T-80UD tanks to Ukraine in exchange of western financial support.



Meanwhile as per TG channel, Russia unhappy with Pakistan help to Ukraine, asks China to talk sense to its friend. pic.twitter.com/7v63g6JNav