На західному фронті без змін - Кулеба прокоментував відмову Зеленському у виступі на «Оскарі»

https://racurs.ua/ua/n180803-na-zahidnomu-fronti-bez-zmin-kuleba-prokomentuvav-vidmovu-zelenskomu-u-vystupi-na-oskari.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України прокоментував відмову Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення кінонагород «Оскар».

Я думаю, що якщо фільм «На західному фронті без змін» отримає «Оскар» за найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, веде найбільшу війну з часів Другої світової війни в Європі, не дозволять виступити на «Оскарі», то кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете, — сказав в інтерв’ю BILD am SONNTAG глава МЗС України.

Кулеба вважає, що слова «смішно» недостатньо, щоб описати подібне лицемірство.

Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто хочу сказати, — люди, якщо ви збираєтеся нагороджувати фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте гарний одяг та діаманти, хтось інший не хоче слухати реальну історію про війну, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так, — заявив міністр.

З початку війни Зеленський виступав на преміях «Золотий глобус» та «Ґреммі», Каннському кінофестивалі та Берлінале.

Другий рік поспіль Американська кіноакадемія відмовляє президенту України Володимиру Зеленському у виступі на найпрестижнішій кінопремії «Оскар».

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на власні джерела. Зазначається, з відповідним проханням до Американської кіноакадемії звернувся агент режисера Аарона Кауфмана, який разом із Шоном Пенном зняв документальний фільм про російське вторгнення в Україну. Утім, він отримав відмову. При цьому організатори «Оскара-2023» відмовилися коментувати своє рішення.

У відеозверненні Зеленський мав намір мав нагадати американському суспільству, що в Україні досі триває війна, а Росія продовжує вбивати невинних людей, тож агресора треба зупинити.

«Оскари» у США роздадуть у ніч проти 13 березня.