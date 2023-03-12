Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n180845-mij-kyievom-ta-vashyngtonom-zrostaut-rozbijnosti-schodo-viyny-z-rosiieu-politico.html

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Розбіжності щодо цілей війни з російською федерацією зростають між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Високопосадовці Білого дому стверджують, що єдність між Вашингтоном і Києвом міцна. Однак багато американських чиновників висловлюють занепокоєння, що Україна витрачає багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті. У Вашингтоні вважають, що це може підірвати здатність до масштабного контрнаступу навесні. Про це повідомляє Politico.

Також зазначається, що між країнами начебто виникає «розчарування» щодо постачання зброї.

Попри це адміністрація Джо Байдена заявляє, що союз між США, союзниками та Україною міцний і залишатиметься таким доти, доки триває війна.

Речник Ради нацбезпеки Едріенн Вотсон заявила, що Білий дім «перебуває на постійному зв’язку з Україною, оскільки ми підтримуємо захист її суверенітету і територіальної цілісності». За її словами, зараз російський диктатор володимир путін не демонструє жодних ознак припинення війни. Саме тому Вашингтон продовжить допомагати Україні досягти успіху на полі бою, щоб Київ міг «зайняти якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли цей час настане».

Але зростаючі розбіжності можуть передвіщати ще більший розкол у дебатах про те, як закінчиться війна. Хоча Байден пообіцяв непохитну підтримку, а державна скарбниця поки що залишається відкритою, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть фінансувати Україну нескінченно довго на такому рівні, — пише видання.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік та запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 млрд дол.

Джерело: Politico