Президент Чехії Петр Павел відвідає Україну у квітні. Фото: Курс

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Ракурс

Президент Чехії Петр Павел відвідає Україну у квітні 2023 року.

Про це чеський лідер домовився сьогодні, 12 березня, під час телефонних переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила прес-секретар президента Чехії Маркета Ржехакова, повідомляє CTK.

Зазначається, що Зеленський запросив переговори з Павелом і був зацікавлений у тому, щоб вони відбулися якомога швидше після інавгурації. Він хотів привітати Павлова зі вступом на посаду.

Вони обговорили можливий візит президента в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Йшлося також про підтримку України з боку Чехії найближчими місяцями, — зазначила Ржехакова.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що поінформував Павела про ситуацію на фронті. Також глави держав говорили про рух України до ЄС.

Український лідер наголосив, що він домовився з главою Чехії і надалі активно взаємодіяти. Зазначив, що підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, у січні колишній генерал Петер Павел, який обіймав найвищу військову посаду в НАТО — був очільником Військового комітету Альянсу, переміг на президентських виборах у Чехії. Він активно підтримував Україну після російського вторгнення й після інавгурації теж обіцяють допомагати українському народу.