Війна в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

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Армія російської федерації продовжує вести бойові дії, бо не полишає намірів окупувати Україну.

Ворог наступає, попри величезні втрати. Українські військові дають бій загарбникам. Так, 12 березня було відбито 102 атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 березня.

Зазначається, що авіація Повітряних сил завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також шість ударів — по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

У Генштабі додали, що країна-агресор продовжує застосовувати тактику терору й здійснює невибіркові обстріли населених пунктів. Цим ворог, грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

У неділю, 12 березня, агресор завдав три ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури у Слов’янську. Також армія рф завдала вісім авіаційних ударів та здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив найбільш боєздатну армію — десантників, бригади корпусу самопроголошеної Луганської народної республіки, механізовані танкові підрозділи.