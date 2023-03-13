рф вивела у Чорне море ракетоносії з «Калібрами». Фото: Слово і діло

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Російські кораблі та субмарина з крилатими ракетами «калібр» знову з’явилися у Чорному морі.

Станом на 11.30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв. Виведено у море два надводні ракетоносії та підводний човен, які споряджені 20-ма ракетами. Крім того, спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Про це 13 березня повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Військові не виключають активність ворожих розвідувальних безпілотників.

Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, — наголосили в ОК «Південь».

Нагадаємо, у Збройних силах України заявляли, що російські загарбники під час останньої масованої ракетної та дронової атаки, котра відбулася 9 березня, випробовували українську протиповітряну оборону. Зокрема, ворог намагався виявити американські системи MIM-104 Patriot.