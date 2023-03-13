Окупанти обстріляли селище на Сумщині. Фото: ОПУ

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Російські військові обстріляли селище Зноб-Новгородське у Сумській області.

Ворог завдав ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Внаслідок обстрілу одна цивільна особа загинула, а четверо дістали поранення. Про це 13 березня очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

В оперативниму командуванні «Північ» згодом проінформували, що кількість поранених зросла до п’яти осіб. Також військові показали уламки ракет, якими обстріляли аграрний ліцей у Зноб-Новгородську.

В командуванні також заявили, що з самого ранку 13 березня російські загарбники понад 40 разів обстрілювали прикордонні райони Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння — ствольної артилерії та мінометів. У районі Михальчиної Слободи було зафіксовано 20 ударів. Ще 14 вибухів нарахували в районі населеного пункту Старікове. А сім мінометних мін розірвалися в районі Бачівська.

Крім того, українці продовжують зазнавати травм внаслідок російських мін, які залишили після себе загарбники. Як повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області біля поля 40-річний чоловік наступив на міну «Пелюстка». Постраждалого у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 13 березня російські військові обстріляли село Солончаки в Миколаївській області. Російські снаряди зруйнували житлові будинки. Внаслідок вибухів загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 років народження, а семирічна дитина та ще двоє осіб дістали поранення.