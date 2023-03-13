Українські танкісти завершують навчання в Іспанії на Leopard 2A4

Українські танкісти завершують навчання в Іспанії

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Перші 10 українських екіпажів Leopard 2 завершують навчання в Іспанії. Цього тижня Іспанія завершить навчання також технічного персоналу, який проходить підготовку в Координаційному навчальному центрі Толедо у Сарагосі.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Іспанії у своїх соцмережах.

Упродовж чотирьох тижнів українські військові проходили тактико-технічну підготовку, формування оперативних підрозділів та виконання завдань з обслуговування машин.

Ці курси було започатковано після офіційного надання зобов’язань владою Іспанії у сприянні оборони України в рамках передачі танків та підготовці військовослужбовців.

Українські військові прибули до Іспанії 16 лютого та повернуться додому 15 березня. Контингент, який формується на об'єктах Сарагоси, складається з 40 танкістів — по чотири на екіпаж, а також 15 осіб обслуговуючого персоналу.

Військовослужбовці вже мають бойовий досвід використання танків, тому в ході підготовки основна увага приділялася технічним характеристикам танків Leopard 2. Щодо тактичної підготовки, то вона від початку була розроблена для формування оперативних та зведених екіпажів.

Завдяки підготовці, проведеній іспанською армією протягом останніх чотирьох тижнів, українські військові зможуть керувати системами бойової машини та виконувати завдання з технічного обслуговування різних механічних і електронних компонентів.

Загалом влада Іспанії зобов’язалась передати в рамках військової допомоги десять танків Leopard 2A4 взятих з баз довготривалого зберігання. Також країна забезпечить їх ремонт та модернізацію.

Відновленням танків займається іспанське оборонне підприємство Santa Bárbara Sistemas, яке спеціалізується на модернізації та обслуговуванні бронетехніки. Відомо, що наразі завод працює над підготовкою перших шести танків Leopard 2A4 на своїх підприємствах в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї.

Танки прибули туди для відновлення на початку лютого, їх привезли з бази зберігання бронетехніки Casetas, що розташована Сарагосі.