Вибух пролунав в центрі окупованого Мелітополя - деталі

https://racurs.ua/ua/n180912-vybuh-prolunav-v-centri-okupovanogo-melitopolya-detali-foto-video.html

Ракурс

Вибух в Мелітополі стався 14 березня. Повідомляється, що епіцентр вибуху знаходився в районі вулиці Героїв України у центрі тимчасово окупованого російською армією міста. Про це повідомив міський голова Іван Федоров та опублікував відео.

У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух, — написав Федоров у Телеграм.

Він також оприлюднив фото, які свідчать про вибух.

За попередніми даними спалахнув транспортний засіб.

Представник окупаційної влади Запорізької області Рогов заявив, що одна людина отримала поранення. Він також назвав це «терактом» і додав, що підрив нібито здійснили за допомогою саморобного вибухового пристрою.