В Криму почали частіше роздавати повістки, серед колаборантів паніка — ЦНС

https://racurs.ua/ua/n180913-v-krymu-pochaly-chastishe-rozdavaty-povistky-sered-kolaborantiv-panika-cns.html

Ракурс

В містах тимчасово окупованого Криму російська влада почала частіше роздавати повістки місцевому населенню. Також на півострові зросли темпи мобілізації до армії воєнних злочинців росії.

Про це повідомляє «Центр національного спротиву».

Так звана часткова мобілізація кремля нарощує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант сергій аксьонов від уряду рф, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає, — йдеться у повідомленні.

Як вказує ЦНС, у колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року — виводить кошти та готується до евакуації.

Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь, не матиме попит і в цьому, — додали в ЦНС.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявляв, що цьогоріч сезон в Криму буде дуже спекотним.

Нагадаємо, російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками на північ тимчасово окупованого Криму.