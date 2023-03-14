Штурмову групу росіян під Авдіївкою знищили воїни ЗСУ

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Штурмову групу російської окупаційної армії вдалося знищити третій роті та розвідувальному взводу МПБ 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, яка входить до складу механізованих військ Збройних сил України.

Захисники України дали відсіч воєнним злочинцям рф під Авдіївкою.

Про це сьогодні повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.