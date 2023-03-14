Кабмін погодив звільнення трьох голів ОВА — деталі

https://racurs.ua/ua/n180922-kabmin-pogodyv-zvilnennya-troh-goliv-ova-detali.html

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Кабінет міністрів України під час засідання у вівторок, 14 березня, погодив звільнення трьох голів обласних військових адміністрацій.

Уряд дав добро на звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалії Сергія В’ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Тепер звільнення цих трьох чиновників ще повинен затвердити президент Володимир Зеленський, підписавши відповідні укази.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Гайдая можуть призначити послом України у Казахстані.