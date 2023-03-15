Сили оборони відбили понад 90 атак рф, Генштаб назвав гарячі точки фронту

https://racurs.ua/ua/n180930-syly-oborony-vidbyly-ponad-90-atak-rf-genshtab-nazvav-garyachi-tochky-frontu.html

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Сили оборони України впродовж 14 березня відбили понад 90 атак росіян на п’яти напрямках. Основною метою армії російських окупантів залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього воєнні злочинці рф зосереджують зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак на зазначених напрямках… Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, — повідомляє у середу, 15 березня, Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто, там тривають постійні позиційні бої. В той же час, наші воїни відбили атаки росіян в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках армія рф здійснила безуспішні спроби наступу в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів обороні дії й обстрілював 17 населених пунктів Запорізької області. Вогневого впливу зазнали також населені пункти Приміське Дніпропетровської області, Очаків — Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області.

Авіація ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів, три удари по місцях розгортання ЗРК рф та три удари по інших важливих об'єктах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу противника, три пункти управління підрозділами окупаційної армії та розгорнуту позицію ППО рф.