У Пентагоні зробили прогноз щодо війни навесні і влітку - Будуть важкі бої

https://racurs.ua/ua/n180937-u-pentagoni-zrobyly-prognoz-schodo-viyny-navesni-i-vlitku-budut-vajki-boyi.html

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У Міністерстві оборони США заявили, що на Сили оборони України чекає важка боротьба проти російської армії навесні та влітку. У Вашингтоні пообіцяли допомогти розв’язати проблему з нестачею боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

З його слів, США тісно співпрацюють із союзниками, щоб забезпечити Збройні сили України, однак визнають той факт, що попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

Райдер додав, що Вашингтон працюватиме над тим, щоб доставити якнайшвидше всі необхідні боєприпаси до передових частин України.

Засідання країн-донорів військової допомоги у форматі «Рамштайн» 15 березня буде присвячено нагальним потребам, зокрема, й боєприпасам.

Ви чули, як Остін та інші кажуть, що ми прихильні до того, щоб переконатися, що у них є все необхідне для успіху, — заявив представник Пентагону.

Нагадаємо, видання The Economist писало, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розраховує створити три армійські корпуси в 60 тис. воїнів для наступу.