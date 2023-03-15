ЗСУ збили Су-24 росіян під Бахмутом - ЗМІ

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Ракурс

Воїни Збройних сил України приземлили чергову російську пташку під Бахмутом на Донеччині. Цього разу вдалося демілітаризувати ворожий радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24.

Про це 15 березня повідомив фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко, а також моніторингові пабліки, які займаються відстеженням ворожої авіації.

Згодом стало відомо, що російський Су-24 приземлили воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.