Розвідка Британії оновила карту бойових дій в Україні

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Ракурс

Карту бойових дій в Україні оновила британська розвідка станом на 15 березня. Про це у Твіттер повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Захисники України продовжують тримати оборону та відбивати ворожі атаки на Сході. Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою ділянкою фронту, де росіяни не полишають спроб захопити місто. Також ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському — тримає оборону й обстрілює населені пункти.

Нагадаємо, росія захопила дуже обмежену кількість території України за місяць жорстоких боїв, які коштували їй тисяч солдатів і життєво важливого обладнання. За даними Business Insider та американського «Інституту вивчення війни» ISW, в період з 31 січня по 28 лютого рф захопила приблизно 234 кв. км, що еквівалентно 0,039% території України. Водночас дані групи моніторингу War Mapper свідчать, що рф вдалося збільшити захоплену територію на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% території України.