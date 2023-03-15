Системи ППО NASAMS. Фото: Мілітарний

https://racurs.ua/ua/n180960-rezultaty-10-go-ramshtaynu-scho-poobicyaly-ukrayini-souznyky.html

Ракурс

Десята зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася у середу, 15 березня.

Країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та військову техніку. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін.

За його словами, Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на 130 млн євро. Швеція передасть Україні 10 танків Leopard, а Норвегія — дві системи ППО NASAMS. Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України. А Словенія взяла на себе зобов’язання забезпечити певні оборонні потреби України. Іспанія надасть шість танків Leopard 2A4 найближчим часом, а згодом відправить другу партію з чотирьох інших одиниць.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО готові надати Україні більше систем ППО, броньованої техніки та боєприпасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter повідомив, що підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн» вселяють у нього оптимізм.

«Рамштайн-10» вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування «броньованого кулака», — написав він.

Нагадаємо, 15 березня на початку засідання заявив міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вже дев’ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Це дозволить сформувати понад дев’ять бронетанкових бригад.